«Сбер» повысил ставки по ипотеке до 10,4%

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Сбербанк повысил ставки по базовым ипотечным кредитам на 0,5 п. п., до 10,4%. Увеличение коснулось ставок по базовым программам «Вторичное жилье» и «Новостройки», ставки по программам с господдержкой остались без изменений, следует из документов на сайте банка.

На повышение ставок помимо ключевой ставки ЦБ повлиял рост доходности облигаций федерального займа, который наблюдался в течение месяца, уточняет со ссылкой на пресс-службу банка ТАСС. В организации также отметили, что на повышение ставки повлияли текущие рыночные условия. Для заемщиков также действуют специальные акции и услуги, позволяющие снизить ставки по ипотеке.

Ставки по ранее выданным кредитам сохраняются на период действия одобрения. Ипотечные ставки уже повысили Альфа-банк, МКБ, «Зенит», «Уралсиб», Газпромбанк.

Ранее сообщилось, что российское правительство продлило программу по поддержке многодетных семей, в рамках которой они могут получить 450 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита. Участниками данной программы смогут стать семьи, в которых третий или последующий ребенок родился во временной промежуток с 1 января 2019 года до 31 декабря 2023 года.