Рядом с парком Коломенское в Москве появится новый ЖК

Фото: Пресс-служба ГК «Гранель»

Строительный рынок Москвы переживает очередной бум: в разных уголках столицы возводится новое жилье. Несмотря на то, что сферу ипотеки ожидают изменения, высокий интерес к московской недвижимости сохраняется. Горожане при появлении возможностей всегда стремятся к улучшению жилищных условий и по площади, и по качеству объекта. При этом близость парковых зон, набережных и крупной инфраструктуры может играть определяющую роль.

Одним из примеров такого жилья является проект «BeLuck Коломенское» группы компаний «Гранель», который будет построен рядом с парком Коломенское. Объект расположен на юге Москвы с удобным выездом на Каширское и Варшавское шоссе, в шаговой доступности находится станция метро «Нагатинская».

В проекте ГК «Гранель» предусмотрены различные типы отделки. Жилой комплекс состоит из двух корпусов переменной этажности, в подземной части спроектирован паркинг и кладовые помещения, на первых этажах - объекты торговли, сферы услуг и офисные помещения. Предусмотрено функциональное зонирование двора для разных возрастов.

Проект был разработан одним из архитектурных бюро. Ввод в эксплуатацию планируется во 2-м квартале 2027 года.