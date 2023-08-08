Рост цен на элитное жилье впервые обогнал подорожание автомобилей IRE: рост цен на элитное жилье в Москве впервые опередил подорожание автомобилей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Темпы роста цен на элитное жилье в Москве в первой половине 2023 года впервые обогнали темпы роста цен на автомобили в России, сообщили NEWS.ru в агентстве элитной недвижимости Intermark Real Estate. При этом с начала пандемии рост цен на обе группы товаров превысил инфляцию вдвое, говорят аналитики.

В первом полугодии 2023 года элитные новостройки в Москве впервые подорожали сильнее, чем новые автомобили. Так, по данным Росстата средняя стоимость новых автомобилей в России в первом полугодии выросла всего на 3%, в то время как средняя стоимость квадратного метра элитного жилья в Москве за этот же период прибавила в цене 8,8% и по итогам июля составила порядка 1,2 млн рублей, — сказано в исследовании.

Также при официальной инфляции в РФ в 30,79% с начала 2020 года по июнь 2023 года новые отечественные автомобили, по данным Росстата, подорожали на 69,3%, а новые иномарки — на 85,1%. Элитные же новостройки в Москве по темпам роста цен реальных сделок не сильно уступали автомобилям и за последние три с половиной года подорожали на 59,6%, что практически вдвое превышает официальную инфляцию.

Традиционно темпы удорожания недвижимости отставали от автомобильного рынка. Однако в этом полугодии динамика роста цен на высокобюджетные новостройки оказалась столь стремительной, что впервые опередила автомобильный сектор. В период с января по июль средняя цена «квадрата» столичной элитной новостройки в реальных сделках составила порядка 1,2 млн рублей и сравнялась с ценой нового автомобиля LADA Vesta. Рекомендованная производителем цена на данную линейку автомобилей составляет 1,24 млн рублей.

Этот год особенно ярко демонстрирует, что элитная недвижимость становится исключительным предметом роскоши с точки зрения инвестиционного потенциала. Даже на текущем нестабильном рынке цены позволяют использовать этот инструмент, если не с целью преумножения средств, то как минимум дают возможность сохранить сбережения на превышающем инфляцию уровне, — комментирует CEO и управляющий партнер Intermark Real Estate Дмитрий Халин.

Только в июне-июле курс доллара увеличился на 11,5%, а евро подорожал на 14,8%. О росте цен из-за ослабления рубля уже предупредили продавцы техники и туроператоры. Риелторы пока не склонны драматизировать ситуацию, но признают, что падение рубля не пройдет для рынка незамеченным.