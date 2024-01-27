Россиянам рассказали, как компенсировать траты на покупку недвижимости Брокер Чурилов: закон позволяет вернуть потраченные на покупку квартиры деньги

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Российское законодательство определяет ряд механизмов, благодаря которым гражданин может вернуть часть суммы, которую он потратил на покупку недвижимости, заявил в разговоре с Lenta.ru ипотечный брокер Максим Чурилов. По его словам, речь идет об имущественном и процентном налоговых вычетах, а также компенсациях от застройщика.

Как пояснил Чурилов, имущественный налоговый вычет полагается любому россиянину, который платит налоги со своих доходов и покупает недвижимость на территории РФ. Воспользоваться им можно сразу после оформления сделки, но есть нюанс — такая опция доступна покупателю лишь один раз. Максимальная сумма вычета составляет 260 тысяч рублей.

В свою очередь налоговый вычет на проценты по ипотеке предполагает возврат части денежных средств, потраченных на выплату процентов кредитной организации по займу, рассказал Чурилов. Брокер отметил, что им можно воспользоваться не сразу после покупки недвижимости, а по мере внесения ежемесячных платежей по кредиту. Максимальный размер компенсации в этом случае составит до 390 тысяч рублей.

То есть гражданин может в общей сложности вернуть себе с помощью налоговых вычетов сумму до 650 тысяч рублей. При этом если квартира приобреталась в браке и собственность оформлена на обоих супругов, то они оба могут воспользоваться данными вычетами и получить сумму уже до 1,3 млн рублей, — пояснил эксперт.

Также у россиян, купивших жилье в новостройке, есть возможность получить компенсацию от застройщика. Эта опция доступна в трех случаях: если девелопер сорвал срок сдачи объекта; взял на себя обязательство по ремонту, но сделал его некачественно; уменьшил заявленную площадь жилья. Также покупатель вправе требовать компенсации морального вреда в том случае, если компания отказывается оплачивать неустойку в добровольном порядке.

Депутат Госдумы Никита Чаплин ранее разъяснил, что россияне имеют право получить налоговый вычет при покупке квартиры или ее доли, комнаты, участка земли с частным домом или под строительство. Он подчеркнул, что вычет положен за уплаченные проценты по ипотеке, за отделку и ремонт квартиры в новостройке, если она приобретена у застройщика и продавалась без отделки.