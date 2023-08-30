Россиянам раскрыли тонкости оформления ипотеки на земельный участок Россиянам рассказали об особых ставках при оформлении ипотеки на землю

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Выдача ипотечного кредита на покупку земельного участка входит в список услуг большинства крупных банков, однако оформляют его не столь охотно, как займы на квартиры или дома, сообщает РИАМО. Дело в том, что в случае невыполнения заемщиком кредитных обязательств реализация таких объектов происходит значительно сложнее, чем продажа обычной квартиры.

Издание поясняет, что в связи с этим процентная ставка и первоначальный взнос по ипотеке на земельный участок всегда выше, чем на квартиру. Дороже обойдется заемщику и страховка.

Кредиты на покупку участков выдаются для индивидуального жилищного строительства, для строительства сезонного дома (дачи), а также для ведения личного подсобного хозяйства, уточняет издание. При этом объект должен располагаться в пределах населенного пункта и не более определенного расстояния от города (обычно от 30 до 100 км). Кроме того, на участке должно быть разрешено жилищное строительство, он не должен находиться в природоохранной зоне и вблизи мест для хранения отходов, а сама земля должна быть зарегистрирована в Росреестре с кадастровым номером и четкими границами. Также необходим доступ участка к инженерным сетям, в том числе электро-, водо- и газоснабжению, и к дорожной инфраструктуре.

Общие требования к заемщикам, по информации издания, включают в себя наличие российского гражданства, возраст от 21 до 70-75 лет к моменту погашения кредита, официальный постоянный доход выше прожиточного минимума, общий трудовой стаж от 1 года и более, а также «хорошая» кредитная история без просрочек и штрафов.

Обычно для оформления ипотеки на землю в банк необходимо предоставить заявление на получение кредита, паспорт, свидетельства о браке и рождении детей, СНИЛС, справку о доходах 2-НДФЛ или по форме банка, документ о госрегистрации и технический паспорт участка, выписка из ЕГРН, результаты независимой оценки недвижимости, договор купли-продажи или другие правоустанавливающие документы на объект.

Ранее в Минсельхозе РФ сообщили, что уполномоченные российские банки приостанавливают выдачу сельской ипотеки в связи с повышением ключевой ставки ЦБ. В ведомстве подчеркнули, что выдача будет возобновлена после изменения текущей экономической ситуации.