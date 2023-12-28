Россиянам объяснили, как меры ЦБ повлияют на рынок жилья Ипотечный брокер Ракута: новые условия ипотеки не отразятся на цене квартир

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Решение Банка России ужесточить с 1 марта условия выдачи ипотечных кредитов не повлияет на стоимость жилья, считает эксперт по недвижимости, ипотечный брокер Дмитрий Ракута. Как рассказал он в беседе с «360», в этих условиях застройщики начнут предоставлять скидки, но сильно корректировать цены не станут.

Эксперт пояснил, что на фоне закредитованности населения Центробанк повысит надбавки к коэффициентам риска при оформлении ипотеки. По мнению Ракуты, это отразится на количестве одобренных кредитов, но не на цене квартир, особенно на вторичном рынке.

Будут эти надбавки, или не будет их, рыночная ипотека у нас сейчас 17-18%, это запредельная история. <...> Что касается первичного рынка, возможно, застройщики будут предоставлять скидки и дисконты и пока не будут выпускать новые проекты в реализацию, — высказал мнение брокер.

По его словам, нововведения ЦБ коснутся в первую очередь банков, которые в случае определенных рисков либо откажут клиенту, либо предложат ему менее выгодные условия. В связи с этим банкам придется тщательно изучать кредитную историю и платежеспособность заемщика.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что лизинг и покупка жилья в рассрочку могут стать заменой ипотеки в России. По его словам, такая альтернатива прорабатывается властями, чтобы поддерживать спрос на недвижимость.