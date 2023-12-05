Россиянам назвали причину роста доли непроданных квартир в новостройках Риелтор Барсуков: большая часть непроданных квартир находится в строящихся домах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рекордный объем непроданных квартир в новостройках возник из-за того, что это жилье находится в еще строящихся домах, и на продажу его выставят только в последующие годы, рассказал в беседе с «360» руководитель компании по продаже недвижимости Константин Барсуков. По его словам, ничего необычного в переизбытке непроданной недвижимости нет.

Специалист пояснил, что в 2023 году непроданными остались около 4 млн квартир. В домах, которые сдадут в следующем году, не проданы еще около 20 млн. Продажа остальных намечена на период с 2025 по 2028 год. Как считает Барсуков, это вполне сопоставимый результат с предыдущими годами. Так, например, по итогам 2021 года непроданными остались около 58 млн квартир. Поэтому эксперт предположил, что снижения цен на рынке ожидать не стоит.

Говорить о том, что это создает какую-то жуткую проблему, нельзя. Это в целом обычная и нормальная ситуация, поэтому цены падать не будут, — заявил риелтор.

Причинами роста числа непроданных квартир Барсуков назвал увеличение объемов строительства и незначительное падение продаж в первой половине 2023 года. По его прогнозам, в первой половине 2024 года может произойти «небольшой откат к июльским цифрам».

Ранее были опубликованы данные Единой информационной системы жилищного строительства ДОМ.РФ, согласно которым объем нераспроданного жилья в российских новостройках достиг рекордной отметки в 71,1 млн квадратных метров. Этот показатель отличается от прошлогоднего на 5,4 млн квадратных метров. Доля нераспроданных квартир составила 67% от общего объема строящегося жилья.