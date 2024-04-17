Россиянам дали совет о покупке вторичной недвижимости Экономист Осянин: летом жилье в старом фонде значительно потеряет в цене

Покупать квартиру на вторичном рынке в 2024 году будет выгоднее всего летом, считает доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Осянин. В разговоре с «Газетой.Ru» экономист подчеркнул, что жилье в старом фонде может значительно потерять в цене.

Качественные квартиры вторичного сегмента — с хорошим расположением и в хорошем состоянии дома — могут подешеветь лишь немного, максимум на 5%. Но жилье в старом фонде в менее престижных районах может значительно потерять в цене, — пояснил эксперт.

По его словам, спрос на готовое жилье падает из-за высоких ипотечных ставок. В связи с этим продавцы начинают предлагать скидки и акции, чтобы привлечь покупателей на вторичном рынке. Если планируется приобрести квартиру в новостройке, лучше всего сделать это до 1 июля 2024 года, пока действуют льготные ипотечные программы. Осянин добавил, что при покупке квартиры важно учесть ее расположение, состояние дома и планировку.

Депутат Сергей Гаврилов ранее рассказал, что семьи с тремя и более детьми, а также Герои РФ, СССР, Труда (Соцтруда) имеют право бесплатно приватизировать садовые участки в СНТ. Парламентарий отметил, что данная льгота также распространяется на членов СНТ.