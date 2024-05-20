Россиянам дали совет, как правильно установить летнюю кухню на даче Эксперт по недвижимости Исаева: к летней кухне стоит подвести баллонный газ

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На негазифицированных дачных участках к летней кухне стоит подвести баллонный газ, посоветовала эксперт по недвижимости Анна Исаева. В беседе с NEWS.ru она подчеркнула, что ящик для хранения газовых баллонов должен быть расположен за пределами помещения. Также рекомендуется установить устройства защитного отключения для электропроводки.

На негазифицированных дачных участках нужно предусмотреть подведение баллонного газа к летней кухне и расположить ящик хранения газовых баллонов за пределами помещения. Электропроводка должна предусматривать устройства защитного отключения, поскольку в кухонной зоне много мощных электроприборов, — пояснила эксперт.

Здание летней кухни должно располагаться с учетом правил планировки и застройки территорий садоводческих объединений или малоэтажного жилого строительства, предупредила Исаева. Они предполагают минимальное противопожарное расстояние, зависящее от материала, из которого сделан дом и подсобные строения. Эксперт уточнила, что летнюю кухню нужно зарегистрировать, если она установлена на фундаменте.

Если коттеджный или дачный поселок газифицирован, то важно помнить, что к некапитальному зданию подвести магистральный газ не получится. В этом случае летнюю кухню придется возводить и регистрировать как объект капитального строительства, — добавила эксперт.

Юрист Людмила Матвиенко ранее предупредила, что дачников могут оштрафовать за неухоженный садовый участок. Она призвала не разводить костры на близких расстояниях от домов и быть внимательными при посадке растений, потому что некоторые из них запрещены для разведения.