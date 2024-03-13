Россиян призвали не затягивать с покупкой и продажей жилья Риелтор Баранюк: на рынке вторичного жилья идет снижение спроса

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Сегодня сложились наиболее благоприятные условия для продажи и покупки квартиры, рассказала в беседе с РИАМО эксперт по недвижимости Дарья Баранюк. По ее словам, это связано с охлаждением рынка вторичного жилья, где происходит снижение спроса.

Наступило самое удачное время для продажи своей квартиры. Собственники вторичного жилья, которые снимают свои объекты с экспозиции в надежде более выгодно его продать в будущем, выбирают в корне неверную стратегию, — предупредила Баранюк.

Она пояснила, что период ажиотажного спроса на рынке вторичного жилья, наблюдавшийся в конце прошлого года, закончился. Перегрев был связан с повышением ключевой ставки и стремлением тех, кто успел оформить ипотеку на старых условиях, купить жилье как можно скорее. Сейчас происходит прямо противоположная тенденция в виде сильного снижения спроса, что может стать причиной обратной корректировки цен. Так, при условии сохранения ключевой ставки на нынешнем уровне до конца года «вторичка» в Московском регионе может опуститься в цене на 10–15%.

То есть квартира, которую сегодня можно продать за 10 млн, уже через полгода может подешеветь на 1 млн, поэтому откладывать покупку в ожидании роста цен нецелесообразно, — подчеркнула риелтор.

При этом Баранюк посоветовала поторопиться и покупателям недвижимости, так как хорошие одно- и двухкомнатные квартиры, пользующиеся наибольшим спросом, вряд ли подешевеют. В связи с этим лучше не отказываться от подходящего объекта, выставленного по рыночной цене, иначе он может быть быстро куплен кем-то другим, резюмировала специалист.

Ранее специалисты назвали районы Москвы с самым дешевым жильем в новостройках. Так, ниже всего цены в Москве на квартиры в районе Некрасовка. Средняя цена одного квадратного метра в новом доме по состоянию на январь 2024 года там составляла 198,7 тысячи рублей.