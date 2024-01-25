Россиян предупредили о резком падении спроса на недвижимость Экономист Кричевский: продажи квартир могут рухнуть на 30% в 2024 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По итогам первых месяцев 2024 года продажи квартир в новостройках и вторичном жилье могут резко снизиться, заявил NEWS.ru эксперт рынка недвижимости, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский. По его мнению, к концу года это падение может составить до 30%. В качестве причин эксперт назвал высокую ключевую ставку ЦБ, а также конфликт банков и застройщиков из-за льготной ипотеки.

Продажи квартир на первичном и вторичном рынках уже по итогам января — февраля могут рухнуть на 15–30% и примерно так же в целом по итогам 2024 года. Будет ли спад продаж на 15% год к году или на 30%, уже покажет статистика, но он однозначно будет, — сказал Кричевский.

Эксперт уточнил, что прежде нужно дождаться данных по продажам и в новостройках, и вторички за январь — февраль, поскольку первый месяц года обычно не очень показателен.

Но уже можно точно констатировать, что снижение относительно прошлого года будет очень увесистым, — отметил он.

Эксперт пояснил, что, во-первых, ставка ЦБ «убила» весь кредитный спрос на вторичное жилье. А во-вторых, обострение конфликта между застройщиками и банками (крупнейшие банки выдают льготную ипотеку только заемщикам «от партнеров», чтобы получать от застройщиков комиссионные. — NEWS.ru.) привело к тому, что в лидеры по выдаче ипотеки выбились банки условного «второго эшелона», добавил он.

Ранее финансист Валерий Емельянов предостерег россиян от покупки жилья в 2024 году. По его мнению, лучше дождаться отмены государственных программ льготного кредитования и падения цен до уровня, который сделает возможным для населения покупать жилье самостоятельно. Если же приобретение квартиры необходимо прямо сейчас, то следует понимать, что ее реальная цена может сильно упасть. Об этом предупреждала и финансовый эксперт, инвестор Ксения Аверс. Она допустила, что к середине 2025 года цены на новостройки могут снизиться с текущих уровней на 20–30%.