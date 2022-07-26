Рост цен на новостройки в России остановился «Этажи»: новостройки прекратили дорожать, в ряде жилых комплексов можно получить скидки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новостройки в России прекратили дорожать, а в ряде жилых комплексов можно получить скидки, сообщил NEWS.ru руководитель центра новостроек компании «Этажи» Сергей Зайцев. Он пояснил, что в июне относительно мая цены на «первичку» еще росли. Тогда многие застройщики заложили в них комиссии, которые они платят банкам за субсидирование ипотечных ставок.

Сейчас льготные ставки снизились, а вместе с ними — и размер комиссий банкам. Это стало временным сдерживающим фактором для роста цен. Поэтому сейчас цены на новостройки сохраняют стабильность, а в ряде объектов можно получить скидку, — пояснил Зайцев.

Несмотря на рост спроса, в «Этажах» не ждут, что цены до конца лета вырастут, ведь покупательная способность россиян сейчас «ограничена». В компании добавили, что растут скидки и на «вторичку».

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