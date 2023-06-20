Риелторы заметили необычную тенденцию на рынке жилья в Петербурге Эксперты по недвижимости заметили нехарактерный для мая рост спроса на новостройки в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В мае нынешнего года число сделок по покупке жилья в новостройках Санкт-Петербурга выросло на 2,5% по сравнению с апрелем, сообщают «Невские новости» со ссылкой на данные аналитиков одного из городских консалтинговых центров в сфере недвижимости. По словам экспертов, такая тенденция нехарактерна для рынка в это время года.

В мае традиционно в связи с праздниками спрос снижается в среднем на 15% по сравнению с мартом-апрелем, но в этом году мы зафиксировали даже небольшой рост. Основная причина — изменения в условиях ипотеки со стороны ЦБ РФ, в частности повышение суммы первоначального взноса, которые ожидались в июне, — говорится в сообщении.

Объем сделок с квартирами в петербургских новостройках в мае составил 5,4 тысячи, что сопоставимо с уровнем лета-осени 2022 года, сообщает издание. Средние цены в мае при этом практически не изменились, повысившись на 0,2% в Петербурге и на 0,8% — в Ленобласти.

Ранее вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков заявил о необходимости заменить массовую льготную ипотеку точечной. По его словам, из-за низких процентов по льготной ипотеке и роста спроса за два года цены на квартиры в новостройках взлетели на 50%.