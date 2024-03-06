Риелтор раскрыла, кому подойдет «комбоипотека» Риелтор Панова: семьи с детьми могут воспользоваться «комбоипотекой»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Так называемая комбоипотека подойдет семьям с детьми, рассказала член комитета по ипотеке Российской гильдии риелторов Оксана Панова. В беседе с «Радио 1» эксперт подчеркнула, что такой вариант может в первую очередь заинтересовать тех, кто хочет взять квартиру дороже, чем предполагают условия льготной семейной программы.

Как уточнила риелтор, некоторые банки предлагают комбинированный вариант кредитования. Они предоставляют сумму, оговоренную условиями семейной ипотеки, в размере от 6 до 12 млн рублей по фиксированной ставке 6% годовых. Остальную часть клиент будет выплачивать уже по рыночной ставке.

При этом, по словам Пановой, важно оценить все условия кредитования в финансовых организациях. Так, банки могут на разных условиях начислять и взимать проценты. Некоторые организации удерживают средневзвешенный процент от общей суммы, в то время как другие берут проценты отдельно по льготному и коммерческому кредиту.

Ранее в России до 2030 года продлили действие семейной ипотеки. Текущие условия и ставка 6% будут действовать для семей с детьми до шести лет. Также сохранятся базовые параметры программы. Предварительные расходы федерального бюджета на программу до 2030 года составят 1,5 трлн рублей.