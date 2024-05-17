Риелтор раскрыл последствия ограничений на строительство студий Риелтор Барсуков: запрет строительства студий снизит покупательную способность

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Ограничение на строительство студий и квартир меньше 28 кв. м приведет к снижению покупательной способности людей, рассказал «Радио 1» член российской Гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков. По его словам, малогабаритное жилье популярно у россиян из-за своей стоимости.

Семейная ипотека в большинстве случаев была на такие студии. Но это делалось в инвестиционных целях. Первоначальный взнос маленький, зато можно взять ипотеку под низкий процент, купить студию, а потом ее сдавать. Но студия редко используется как полноценное жилье, — объяснил эксперт.

Риелтор отметил, что в квартире должны быть комфортные условия для проживания, поэтому нормативы нужно сделать еще больше. Также доступность жилья должна измеряться возможностью человека купить его, а не метражом.

Строительство студий — это проблема больших городов, в частности Москвы, добавил Барсуков. Такие помещения строились для того, чтобы снизить цену на всю квартиру, подытожил риелтор.

Ранее в Москве приняли решение отказаться от строительства студий и «микроквартир» площадью менее 28 квадратных метров. Уточняется, что жилищный кодекс определяет студии как нежилые помещения, а минимальная площадь однокомнатных квартир должна быть не менее 28 квадратных метров, а двухкомнатных — не менее 44 квадратных метров.