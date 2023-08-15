Риелтор оценил, как повышение ключевой ставки повлияет на рынок жилья Риелтор Крылов предсказал рост цен на жилье из-за повышения ключевой ставки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Повышение Центробанком (ЦБ) России ключевой ставки на 3,5% приведет к росту цен на жилье, считает риелтор Роман Крылов. Комментируя ситуацию интернет-изданию «Подмосковье сегодня», эксперт уточнил, что застройщики могут «задрать цены» на квартиры в новостройках, а также убрать часть акционных предложений.

Застройщики попросту задерут цены, уберут какие-то акционные предложения, субсидирование ставки относительно господдержки. Сейчас они могут снижать ставку. Например, делать не 8%, а 7%. А теперь, думаю, по таким программам будут уже большие наценки на квартиры, — уточнил Крылов.

По словам риелтора, застройщики могут убрать действующие скидки, а также повысить цены на 12-15% и уже от них предлагать снижение цены. Эксперт подчеркнул, что это во многом зависит от самой компании. Крылов отметил, что для вторичного жилья повышение ключевой ставки окажется катастрофическим, «вторичка напрочь умрет». Он считает, что большинство покупателей будут заинтересованы предложениями в новостройках, где продолжает действовать льготная ипотека под 8%. Риелтор подчеркнул, что на данный момент все находятся «в шоке от произошедшего», так как заседание ЦБ было внеочередным.

Депутат Государственной думы Евгений Попов ранее попрощался с ипотекой на фоне решения ЦБ повысить ключевую ставку с 8,5% до 12%. Он выразил надежду на то, что в скором времени ситуация изменится в лучшую сторону и ипотека станет доступнее.