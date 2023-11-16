Риелтор объяснил, как распознать фейковое объявление о продаже квартиры Риелтор Шурыгин: покупателя недвижимости должна насторожить низкая цена

Фото: Shutterstock/FOTODOM

При поиске квартиры онлайн могут попадаться фейковые объявления, распознать их можно по цене: обычно она будет ниже рыночной, объяснил вице-президент Российской Гильдии риелторов Артемий Шурыгин. В разговоре с aif.ru эксперт уточнил, что также насторожить должно недавнее появление аккаунта продавца на площадке.

В большинстве своем несуществующие объявления выявляются в результате прозвона. Если продавец не готов показать данное помещение, то, скорее всего, объект не существует. К сожалению, реальность такова, что даже специалистам приходится «перелопачивать» большое количество несуществующих объектов, — отметил риелтор.

Шурыгин посоветовал лично приезжать на объект, чтобы оценить его. При онлайн-показах существует вероятность, что продавец умышленно скроет недостатки жилья. В итоге существует риск купить не ту квартиру, которую хотелось. Кроме того, при личном показе появляется возможность познакомиться с местными жителями и оценить инфраструктуру. Также стоит проверить документы по квартире, заказав выписку из ЕГРН через «Госуслуги». Участников сделки следует проверить на предмет действительности паспорта, банкротства и в базе судебных приставов, уточнил риелтор.

Риелтор Андрей Кулагин ранее порекомендовал не покупать недвижимость в Москве в густонаселенных районах. Он подчеркнул, что в таких домах обычно большое количество микростудий, которые подходят для сдачи в аренду, но не для постоянного проживания семьей.