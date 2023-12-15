Риелтор обрисовал последствия расширения льготной ипотеки на новые регионы Риелтор Чурилов: льготная ипотека приведет к подорожанию жилья в новых регионах

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Мариуполь

Распространение программ льготной ипотеки на вторичное жилье в новых регионах приведет к подорожанию этого жилья, считает руководитель агентства недвижимости Максим Чурилов. В беседе с РИАМО он предположил, что ипотека на льготных условиях увеличит число желающих купить квартиру, чем воспользуются собственники вторичного жилья.

Как пишет издание, ранее президент России Владимир Путин заявил, что действие программ льготной ипотеки необходимо распространить на вторичный рынок жилья в новых регионах.

Может быть, таким образом президент хочет вернуть в новые регионы беженцев, которых уехало из Донбасса, Херсонщины и Запорожья очень много. Не зря у нас есть так называемый херсонский ипотечный сертификат. Это дополнительная субсидия жителям Херсона и Херсонской области на покупку недвижимости, — пояснил Чурилов.

Он высказал мнение, что расширение программ льготной ипотеки в новых регионах может несколько повысить привлекательность жилья, однако не приведет к значительному росту числа покупок, поскольку на этих территориях пока продолжаются боевые действия и обстрелы городов. В то же время, по словам специалиста, нагрузка на федеральный бюджет в результате расширения ипотечных программ с господдержкой значительно возрастет.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции рассказал, что правительство думает над продлением действия семейной ипотеки после 1 июля 2024 года. При этом глава государства уточнил, что продление должно исходить из реальных возможностей бюджета.