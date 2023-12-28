Риелтор дал советы по новогодней аренде жилья в чужом городе Риелтор Паршиков: самое дешевое жилье в праздники можно снять на окраинах

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Встретить Новый год в другом городе, не переплачивая за гостиницу, можно, если снять жилье на несколько праздничных дней, рассказал в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» гендиректор риелторской компании Юрий Паршиков. При этом, по его словам, квартира в центре города всегда будет дороже, чем в тихом спальном районе.

Не обязательно <...> ехать за тридевять земель. Можно выбрать тихий живописный пригород, в том числе и поселки городского типа с развитой инфраструктурой. Там вам удастся снять жилье по очень выгодной цене, — отметил эксперт.

Он порекомендовал перед оплатой внимательно прочитать договор с собственником жилья или агентством недвижимости, обращая особое внимание на прописанные мелким шрифтом дополнительные условия. Специалист напомнил, что в квартире должно быть все необходимое, поэтому лучше заранее ознакомиться с жильем, попросив прислать фото или видео. Также нужно жестко отказываться от навязывания лишних услуг и платить только за то, что действительно нужно.

При обращении в агентство недвижимости нужно изучить отзывы о его работе и не доверять первому попавшемуся предложению, особенно если оно о сдаче квартиры в аренду за подозрительно дешевую цену.

Очень легко нарваться на мошенников, и, приехав в чужой город, вам будет просто негде жить, — резюмировал риелтор.

Ранее ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута рассказал, что новогодние праздники — это самый высокодоходный период для арендодателей, когда можно сдать жилье по самой дорогой цене. По его словам, сэкономить на аренде жилья можно, если заранее озаботиться этим вопросом и подыскать квартиру как минимум за два месяца до праздника.