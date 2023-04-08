Названы причины рекордного роста рынка недвижимости Дубая Эксперт по недвижимости Теплых: россияне скупают жилье в Дубае из-за отсутствия налогов и санкций

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Дубай

Годовой рост рынка недвижимости в Дубае на 70% обусловлен налоговой политикой региона, отсутствием санкционных ограничений, высоким уровнем жизни и отличными условиями для бизнеса, заявил в комментарии NEWS.ru исполнительный директор агентства недвижимости Est Capital Дмитрий Теплых. По словам эксперта, некоторые объекты могут показывать доходность до 40%

Привлекательность данного рынка заключается в том, что он предлагает идеальные условия для инвестиций, отсутствие ограничений и санкций, хорошие условия для бизнеса и высокий уровень жизни, не говоря уже о беспроцентной рассрочке на покупку жилья, отсутствии налога на прибыль физлиц при покупке, продаже, аренде недвижимости, — пояснил Теплых.

По данным Земельного департамента Дубая, в январе 2023 года был зарегистрирован новый рекорд — 9,8 тысячи сделок по продаже недвижимости. Это на 70,3% больше, чем за тот же период прошлого года. 55% — это покупка квартир, 25% — вилл, 18% — земли и 2% — коммерческих объектов.

Среди инвесторов, предпочитающих вложиться в недвижимость, специалист перечисляет крупных бизнесменов, специалистов из IT-сферы и топ-менеджеров.

Исходя из запросов наших клиентов из России, предпочтение отдают студиям и 1 bedroom для инвестиций, а 2 bedroom — для проживания с семьей. Минимальный порог для выхода на рынок составляет в среднем $150 тысяч, — говорит Теплых.

Эксперт прогнозирует, что рост рынка недвижимости в этом регионе продолжится и в 2023 году. Причиной этому послужили спрос и увеличение стоимости арендной платы из-за ситуации в мире. Сектор краткосрочной аренды недвижимости тоже может подняться. У владельцев недвижимости появилась возможность сдавать жилье в аренду на короткий срок, что будет востребовано среди туристов. При этом возможен рост цен на уровне не менее 5%.

Ранее СЕО международного агентства недвижимости DDA Real Estate Данил Шуховцев заявил, что россияне в Дубае часто приобретают объект на стадии котлована для перепродажи. В таком случае рост цены достигает 50% годовых. Но такие проекты сложно найти из-за слишком высокого спроса.