Названы категории семей, которым кабмин поможет с жилищным вопросом Путин поручил кабмину решить вопрос с семейной ипотекой на вторичном рынке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин поручил Госдуме представить решения о предоставлении семьям с детьми льготной ипотеки на вторичном рынке. Поручение ориентировано только на те регионы, где строят мало жилья. Кабинет министров обязан предоставить рабочие проекты по решению вопроса до 30 июля 2024 года. Также в поручении требуется подготовить решения по предоставлению жилья молодым и многодетным семьям, работающим на территориях опережающего развития.

Представить предложения по вопросам, касающимся возможности приобретения семьями, имеющими детей, с использованием льготной ипотечной программы для таких семей готового жилья на вторичном рынке, расположенного в границах населенных пунктов, в которых жилищное строительство осуществляется в недостаточном объеме, — указано в поручении.

Ранее Путин поручил правительству продлить срок действия семейной ипотеки. Соответствующие льготы будут действовать в стране до 2030 года. Семейная ипотека предполагает ставку не более 6% для семей с детьми до шести лет.

До этого председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил установить ставку по ипотеке для россиян не выше 7%. По его словам, каждая семья должна позволить себе жилье, не выплачивая при этом «чудовищных процентов».