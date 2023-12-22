Политолог рассказал, как застройщики делают жителей заложниками Политолог Склянчук: пробелы в законах позволяют застройщикам давить на жителей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пробелы в законах позволяют застройщикам в России применять различные уловки, чтобы добрать недополученную прибыль, рассказал в беседе с «360» руководитель Центра мониторинга правоприменения законодательства, политолог Павел Склянчук. По его словам, например, людям продают только жилплощадь, но не землю под многоквартирным домом, благодаря чему начинают давить на жителей, делая их заложниками ситуации.

По закону, можно произвести так называемое межевание земельного участка по отмостке — по границе дома. Где дом стоит — по этому периметру во всех документах будет [указано], что это относится к общедомовому имуществу, а прилегающее, по сути, застройщик оформляет на себя. И в каком-то смысле делает людей заложниками, — объяснил эксперт.

Он отметил, что к объектам на прилегающей территории могут относиться, например, детская игровая площадка, клумбы, дорожки, пандус, и тарифы за их обслуживание могут устанавливаться произвольно. Политолог рассказал, что подобную практику необходимо запрещать, так как все, что находится вокруг дома, должно быть неотъемлемой частью жилой собственности покупателя.

Специалист добавил, что застройщики стремятся добрать прибыль с эксплуатации проданных квадратных метров. Для этого у застройщика, как правило, есть своя управляющая компания, которую «прикрепляют» к дому.

Политолог также рассказал, что угрозы застройщиков отобрать квартиру в случае неоплаты подобных поборов лишены оснований. Склянчук напомнил, что жилплощади в России можно лишиться только по решению суда.

Квартиру за долги можно забрать только через суд. У нас это редкая практика — у нас очень социально ориентированное государство, — подчеркнул эксперт.

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