Подсчитана стоимость установки бань и бассейнов на даче «Авито»: стоимость строительства бани «под ключ» составила 400 тысяч рублей

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Средняя стоимость строительства дачной бани «под ключ» в России составила 400 тыс. руб. Цены на строительство бассейнов при этом сильно отличаются в разных регионах, рассказали NEWS.ru эксперты платформы «Авито Услуги».

В среднем стоимость строительства бани «под ключ» в России составила 400 тыс. руб., но итоговая стоимость будет зависеть от выбранной технологии строительства, используемых материалов и комплектации, — отмечают эксперты платформы.

Самый экономичный вариант — строительство бани-бочки, средняя цена такой постройки начинается от 100 тыс. руб. Постройка каркасной бани обойдется как минимум в 250 тыс. руб., установка сооружения из готового стенового комплекта стоит от 300 тыс. рублей. Цены на бани с большим количеством помещений или на двухэтажные бани стартуют от 1 млн руб.

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Стоимость строительства бассейнов зависит от их вида, размера, сложности выполнения работ, а также варьируется в зависимости от конкретного региона.

Например, в Сочи строительство бетонного бассейна стоит от 2,5 млн руб. В эту сумму входят земляные работы, заливка чаши, отделка плиткой, пленкой или мозаикой, установка системы обогрева. В Калининграде постройка бассейна обойдется минимум в 300 тыс. руб.

В Московской области цены на строительство небольшого искусственного пруда начинаются от 200 тыс. руб. В Ленинградской области постройка искусственного водоема обойдется как минимум в 30 тыс. руб. за кубометр. Окончательная цена зависит от сложности работ, размера, конфигурации пруда.

Ранее сообщалось, что спрос на услуги по строительству бань в России за год вырос на 18%, а на услуги отделки — на 57%. Одновременно значительно увеличилось и число предложений по строительству от бригад и частных мастеров — почти в полтора раза.