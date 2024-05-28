Около 40% апартаментов в Москве проектируется с отделкой white box

Фото: пресс-служба Группы Аквилон Москва

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Около 40% апартаментов в Москве проектируется с отделкой white box. Об этом сообщается в исследовании Группы Аквилон.

Эксперты компании проанализировали виды отделки апартаментов в комплексах комфорт- и бизнес-классов, где продажи открылись в период с декабря 2023 г. по конец апреля 2024 г. За пять месяцев на рынок столицы в старых границах вышло всего три проекта, в которых суммарно запланирован 2 541 юнит на 94 тыс. кв. м. Наибольшая доля запроектированных лотов приходится на апартаменты с отделкой white box — 37% или 941 объект для постоянного проживания в корпусах 1 и 2 комплекса «Аквилон SIGNAL».

Второе место заняли апартаменты без отделки — 33% (842 лота), бронза у апартов в чистовом варианте — 30% (758 юнитов).

В открытой продаже на конец апреля в новых апарт-проектах обоих классов суммарно находилось 960 лотов: 431 объект в отделке white box, представленный только в «Аквилон SIGNAL». При этом в других проектах экспонировались 320 апартаментов с чистовой отделкой и мебелью, 209 — в варианте shell&core.

«Мы всегда по умолчанию ставим white box в наших проектах — это осознанное решение в рамках идеологии разумного девелопмента, которое позволяет минимизировать износ отделки общественных пространств после ввода зданий в эксплуатацию. После сдачи объекта неизбежно возникает тонкий момент: одно дело, когда черновые работы в апартаментах или квартирах уже выполнены, и клиентам остается только доделать «косметику»; другое — когда помещение принято без отделки, и нужно делать все «с нуля». Материалы для ремонта рабочие несут через только что отделанные лобби, коридоры, лифтовые холлы. Соответственно, МОПы намного быстрее теряют свой презентабельный вид», — заявил руководитель отдела развития продаж Группы Аквилон Москва Михаил Рогатых.

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