Новая ипотека для самостройщиков: условия и риски Россиянам теперь не придется строить дома на потребительские кредиты

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Строящийся дом в Московской области

Граждане смогут брать льготную ипотеку на самостоятельное строительство частных домов. На тот случай, если они хотят делать все своими руками, без профессиональных застройщиков. Ставка, обещают в правительстве, не превысит 9%. До конца года в рамках пилотной программы могут выдать порядка 8 тыс. кредитов. NEWS.ru описывает условия и подводные камни нового вида кредитования.

Условия льготной ипотеки

Кабмин запускает льготную ипотечную программу для тех, кто хочет строить дома своими силами. Теперь, чтобы получить кредит, не придется оформлять договор подряда с профессиональными застройщиками. Такое постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин.

Ставка составит до 9% включительно. Максимальный размер займа в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях — 12 млн руб., в остальных регионах — 6 млн руб. В качестве залога может выступить земельный участок, на котором планируется строительство, и/или дом после его возведения. На такие дома и участки должно быть оформлено право собственности.

При этом заемщику ставят жесткое условие — построить дом, оформить его в собственность и уведомить об этом банк нужно в течение года после заключения кредитного договора. Какие санкции банки применят к строителю при нарушении «дедлайна» — до конца не ясно. Но, если исходить из постановления кабмина, кредит как минимум перестанет быть льготным.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press Загородный дом

До конца года на самостоятельное домостроение может быть выдано около 8 тыс. кредитов на сумму более 50 млрд руб., считают в ДОМ.РФ. Там полагают, что благодаря распространению льготной ипотеки на ИЖС хозспособом в стране будет построено и введено еще около 1 млн кв. м жилья. Согласно опросам, примерно 31% от желающих построить частный дом в ипотеку не готовы привлекать к строительству профессиональных застройщиков, а это порядка 50 тыс. семей.

В российских банках и сейчас можно взять заем на строительство дома хозспособом, но это, как правило, обычные потребительские кредиты. На ИЖС рассчитано только два льготных кредита: семейная ипотека и льготная ипотека, которую сейчас выдают под 9%. Но такие займы предусматривают строительство дома с привлечением аккредитованной подрядной организации, которых на рынке не так много. И их услуги увеличивают конечную цену объекта, говорит замруководителя ипотечного департамента компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

Что нам стоит дом построить

Расширение льготного кредитования выглядит логично. Ведь сегодня, чтобы построить дом своими руками, заемщики берут потребительские кредиты по ставкам, в два-три раза превышающим ипотечные, говорит специалист департамента стратегических исследований Total Research Ярослав Островский. Однако озвученные условия программы вызывают у эксперта ряд вопросов. В частности, главная проблема для банков — корректно оценить участок и потенциальный дом. Института оценки земли в России фактически не существует, а оценка будущего дома — довольно сомнительная история. Здесь нужны компетентные сотрудники или хотя бы организации на аутсорсе, указывает Ярослав Островский.

К тому же есть риски, что новая льготная программа откроет пространство для мошенничества, считает эксперт. Например, собственник неликвидной земли вместе с менеджером банка входят в сговор: завышают цену участка, отдают его банку в залог, а полученный кредит потом «распиливают».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Земельный участок

И это еще не все нюансы льготной ипотеки для самостройщиков. На строительство и оформление права собственности отведен год, но при создании частного проекта может возникнуть множество вопросов, решение которых потребует дополнительного времени. Так, сегодня существуют определенные проблемы с арендой спецтехники для выкапывания котлованов, септиков, выравнивания участков, напоминает Ярослав Островский. Иными словами, в обозначенные 12 месяцев заемщик может просто не уложиться.

Тем не менее, рассчитывают эксперты, со временем условия программы будут смягчаться. И, возможно, часть вопросов отпадет сама собой.