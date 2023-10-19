«Не жалею»: дочь Юдашкина рассказала о судьбе его квартиры на Манхэттене Дочь Юдашкина сообщила о продаже его квартиры на Манхэттене

Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Галина Юдашкина

Креативный директор Дома моды Valentin Yudashkin Галина Юдашкина в интервью для YouТube-шоу «Алена, блин!» рассказала о продаже дорогостоящей квартиры, которая досталась ей от отца Валентина Юдашкина. Сумму сделки дочь известного российского дизайнера, умершего в мае после продолжительной болезни, раскрывать не стала.

Речь идет о квартире Юдашкина на Манхэттене, расположенной на Пятой авеню напротив знаменитого Центрального парка. Дочь дизайнера призналась, что у нее возникли сложности с продажей объекта из-за того, что он входил в кооператив.

И получается, что тебе принадлежит не только квартира, но и кусок дома. И поскольку у нас был пентхаус, то крыша наша и квартира, — поделилась подробностями наследница.

Юдашкина рассказала, что жильцы дома долго не давали согласия на продажу квартиры. Они не хотели, чтобы в него въезжали новые люди, которые потревожат их ремонтом. Дочь модельера добавила, что не испытывает сожалений от расставания с жилплощадью.

Мы с ней распрощались, продали, и я даже не жалею, если честно, — рассказала Юдашкина.

Сумму сделки наследница раскрывать не стала. Она лишь намекнула, что речь идет о сумме больше $1 млн.

Ранее сообщалось, что вдова советского и российского модельера Валентина Юдашкина Марина в его день рождения, 14 октября, написала ему в соцсети поздравление и признание в любви. Сегодня кутюрье исполнилось бы 60 лет. Он не дожил до своего юбилея пять месяцев.