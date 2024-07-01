Названы катастрофические последствия отмены льготной ипотеки в России Экономист Беляев: строительной отрасли в России грозит серьезный кризис

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Строительной отрасли в России грозит серьезный кризис из-за отмены льготной ипотеки, уверен экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев. В беседе с NEWS.ru эксперт уточнил, что для многих людей покупка квартиры станет недоступной. По его мнению, застройщикам придется возводить «микроскопические хрущевки» вместо больших и комфортабельных квартир.

После отмены льготной ипотеки в строительной отрасли, которая является драйвером в развитии экономики, могут возникнуть серьезные проблемы. Потому что как бы они ни выкручивались, сокращая метраж квартир, для людей покупка даже под ипотеку станет недоступной, — пояснил экономист.

Эксперт уточнил, что у большинства людей нет денег, чтобы сразу полностью оплатить квартиру. При этом, подчеркнул он, взятие обычной ипотеки вызывает трудности из-за «бешеных процентов». Беляев добавил, что сложная ситуация сложится и для банков. Когда люди могли взять льготную ипотеку, государство возмещало кредитно-финансовым организациям разницу, пояснил аналитик. Теперь же, как уточнил экономист, кредит под 20% мало кто будет готов взять.

Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко ранее объяснила, что льготную ипотеку решили отменить, так как из-за нее выросла цена за квадратный метр. Эксперт считает, что сейчас подобная мера больше вредит, чем помогает строительной отрасли.