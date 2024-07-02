Назван оптимальный размер дохода для ипотеки под 19% Экономист Кульбака: для ипотеки под 19% нужно получать более 200 тысяч рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы взять ипотеку под 19%, необходимо получать более 200 тысяч рублей, считает экономист Михаил Кульбака. В беседе с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что для некоторых граждан может оказаться выгоднее продолжить снимать квартиру при такой ставке, а кому-то, наоборот, стоит приобрести квартиру, чтобы деньги не сгорели.

При такой ставке доход должен быть минимум 200 тысяч рублей в месяц, желательно больше. Этот вопрос сугубо индивидуальный, зависит от планов человека на жилье, как он хочет улучшить этот вопрос. Кому-то лучше продолжать жить в съемном жилье, кому-то есть смысл потратить деньги, чтобы они не сгорели. Здесь нет никакого рецепта, — пояснил Кульбака.

Экономист уточнил, что сейчас ключевая ставка Центробанка составляет 16%. Он отметил, что данный показатель является ориентиром для всех банков. Эксперт подчеркнул, что ставки были ниже из-за льготных программ ипотеки, которые сейчас отменяют. По его словам, также высокая ставка по ипотеке является следствием инфляции, совпавшей с перегревом экономики.

Это также связано с инфляцией, которая совпадает с перегревом экономики. Людям будет тяжелее, но это плата за борьбу с инфляцией, — добавил Кульбака.

Финансовый аналитик Михаил Беляев ранее заявил, что строительной отрасли в России грозит серьезный кризис из-за отмены льготной ипотеки. Эксперт уточнил, что для многих людей покупка квартиры станет недоступной.