На Садовом кольце построили дом с необычной архитектурой

Фото: ГК «Основа»

ГК «Основа» получила разрешение на ввод в эксплуатацию комплекса RED7 премиум-класса. Это новое здание с ярко-красным «пиксельным» фасадом на пересечении Садового кольца и проспекта Академика Сахарова.

RED7 с узнаваемыми выразительными фасадами – первый и единственный в России и Москве дом по проекту нидерландского архбюро MVRDV, входящего в топ-5 архитектурных бюро мира. А дизайн общественных пространств — работа голландского дизайнера Сабин Марселис.

«Уникальное с точки зрения архитектуры и сложнейшее в плане строительства здание было реализовано в точном соответствии с изначально разработанным проектом», – говорится в сообщении пресс-службы ГК «Основа».

Комплекс дополняет столичный ландшафт необычным и современным видом, выразительным фасадом и каскадом больших видовых террас, воплощая смелые идеи голландских специалистов. Помимо апартаментов, внутри - ряд объектов инфраструктуры, клубные общественные пространства, четырехуровневый паркинг и большой атриум высотой 15 метров.