На месте бывшей промзоны «Прожектор» в Москве появится новый апарт-комплекс

Фото: ГК Основа

В ближайшие годы территорию бывшей промзоны «Прожектор» Москвы ждут кардинальные изменения. Здесь появятся современные общественные пространства, жилье и инфраструктура. Одним из первых проектов в рамках этих преобразований станет проект ГК «Основа» - комплекс апартаментов «EVOPARK Измайлово».

По словам акционера, управляющего партнера застройщика Олега Колченко, для города и жителей здесь будут открыты кафе, магазин, салон красоты.

Общий объем инвестиций в проект составит более 2,6 млрд рублей, а общая площадь – 19,9 тысяч квадратных метров. Всего в новом комплексе запроектировано 289 апартаментов – это и уютные студии, и двух- и трехкомнатные апартаменты евроформата. Минимальная цена квадратного метра - 256 тыс. рублей.

Как рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, во дворе комплекса появится несколько функциональных зон: площадки с игровыми комплексами для детей разного возраста, большой навес с качелями, амфитеатр с теневым навесом; зона воркаута (уличные тренажеры) и площадка для игры в петанк.

Это уже второй проект девелопера в рамках зонтичного бренда EVOPARK. Он предполагает расположение в непосредственной близости к парковым зонам столицы. Рядом с комплексом находится Измайловский парк, а также Владимирский сквер с прудом, музей-заповедник Кусково и Терлецкий лесопарк. Кроме того, это второй совместный проект ГК “Основа” с “Ак Барс”.

Ввод в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2026 года.



