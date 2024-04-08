Мигранты бегут из России после «Крокуса»: подешевеет ли аренда квартир

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

После теракта в «Крокусе» власти Таджикистана заявили об оттоке трудовых мигрантов из России. Там также отметили, что граждане республики жалуются на притеснения и угрозы. В то же время мигранты берут на себя значительную часть рынка труда и рынка аренды в нашей стране. Повлияет ли их отъезд из России на ее экономику и станет ли дешевле снимать квартиры в Москве, расскажет NEWS.ru.

Как мигранты покидают Россию после теракта в «Крокусе»

Когда выяснилось, что задержанные после теракта в «Крокусе» боевики — уроженцы Таджикистана, Министерство труда, миграции и занятости населения республики зафиксировало отток трудовых мигрантов из России. «Много звонков очень. Это, скорее всего, не столько жалобы на притеснения, сколько боязнь наших граждан, паника, многие хотят уехать. Мы сейчас отслеживаем ситуацию, у нас приезжает [в Таджикистан] больше, чем уезжает», — говорили в министерстве 30 марта.

Там же полагают, что отъезд мигрантов из России — явление временное, он прекратится. Также граждан Таджикистана просят не реагировать на оскорбительные сообщения в интернете. В Минтруде республики добавили, что «на бытовом уровне» также фиксируются притеснения граждан Таджикистана. И в адрес представительства министерства в России после теракта тоже поступали угрозы.

Большая часть мигрантов из Таджикистана, которые едут на заработки в другие страны, выбирают Россию. По сведениям Минтруда республики, в 2023 году из 652 тыс. трудовых мигрантов в РФ поехали более 627 тыс. человек.

Говорят ли что-то об отъезде мигрантов российские власти

Тему мигрантов чиновники теперь либо не комментируют вообще, либо делают это очень аккуратно. Например, 3 апреля, выступая в Госдуме, премьер-министр Михаил Мишустин заявил депутатам, что «разделяет желание возмездия», когда речь идет о террористах, и понимает, почему появилось много новых предложений по регулированию миграции.

Но, подчеркнул премьер, подготовка и утверждение таких инициатив должны проходить с привлечением правоохранительных органов, которые занимаются этими вопросами на местах. Мишустин также добавил, что в нашей стране проживают представители разных народностей и конфессий, а у террористов «нет ни национальности, ни вероисповедания».

Фото: government.ru Михаил Мишустин

Угрожает ли отток мигрантов экономике России

То, что чиновники предпочитают лишний раз не комментировать отток мигрантов, понятно. В первом полугодии 2023 года в Россию уже въехало на 50 тыс. мигрантов меньше, чем за эти же шесть месяцев 2022-го. Поток снизился на 15%, до 282 тыс. человек, отмечалось в исследовании Института Гайдара. Причинами стали ослабление рубля и усиление контроля за легализацией иностранных граждан в РФ.

Эксперты уже отмечали, что это бьет по российскому рынку труда. То есть недорогих и усердных работников из других стран в России становится меньше. По прогнозам Росстата, понадобится 217 тыс. мигрантов ежегодно, чтобы сохранить численность населения почти на текущем уровне еще 20 лет. Тем временем в исследовании ученых из ВШЭ говорится о необходимости от 390 тысяч до 1,1 млн мигрантов.

Впрочем, как заявил NEWS.ru председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов, даже если бы значительный отток и был, его не смогли бы оценить: учет ведется максимум по 25% общего числа мигрантов в России. А данные Минтруда Таджикистана тоже не содержат конкретных цифр, отмечает Крупнов.

Директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв сказал NEWS.ru, что тоже не ждет такого же заметного оттока мигрантов, какой был, например, в пандемию. Поэтому и экономике России это явление не угрожает, считает аналитик. Тем не менее NEWS.ru решил опросить экспертов в сфере недвижимости о том, изменятся ли арендные ставки в Москве.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Будет ли дешеветь аренда

Заместитель директора Управления аренды квартир компании «ИНКОМ-Недвижимость» Оксана Полякова в беседе с NEWS.ru утверждает, что на рынок аренды в Москве отток трудовых мигрантов вряд ли может повлиять: они — не основные наниматели квартир. «Как правило, мигранты, работающие в Москве, живут в общежитиях, используют вспомогательные помещения для бытовых нужд на предприятиях и стройках в качестве временного жилья. Поэтому их отъезд не отразится на арендных ставках квартир, которыми занимаются агентства недвижимости», — считает Полякова.

Примерно о том же говорит финансовый эксперт Ксения Аверс. Ведь многие мигранты изначально живут в плохих условиях: снимают одну квартиру на окраине на 10 человек или живут одной большой семьей в маленькой квартире, в какой-нибудь студии или общежитии. «То есть рынок аренды для мигрантов вообще не играет никакой роли по большому счету, потому что они снимают самую низшую категорию жилья, всегда самую бюджетную, самую доступную, самого плохого качества», — сказала аналитик.

Полякова и Аверс также считают, что мигранты, которые уже хорошо ассимилировались в России и работают не на стройках, у которых все в порядке с языком, документами и работой, страну не покинут.

Что происходит с рынком аренды в Москве

Как заявили NEWS.ru в риелторской компании «Этажи», сейчас объем предложения арендного жилья в Москве постепенно восстанавливается. В том числе из-за снижения скорости продажи вторичных квартир (а она снизилась из-за высоких ипотечных ставок). В результате часть собственников параллельно с продажей начинают сдавать их в аренду. А рост предложения ведет к снижению средних ставок аренды как за счет конкуренции, так и просто за счет увеличения доли более доступных по цене вариантов.

«В ближайшее время мы ожидаем, что до лета средние ставки аренды в Москве могут снизиться еще на 3–4%, затем вновь спрос будет сезонно расти, а это может спровоцировать новую волну роста ставок», — говорят в компании.

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