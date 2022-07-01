Как отсутствие льготной ипотеки на «однушки» навредит россиянам и бизнесу Почему Счетная палата называет однокомнатные квартиры и студии некомфортными

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Счетная палата (СП) предложила исключить студии и однокомнатные квартиры из всех ипотечных госпрограмм. Эта мера позволила бы развить строительство более комфортного жилья, считают в ведомстве. Может ли правительство одобрить инициативу СП и как такое решение сказалось бы на гражданах и застройщиках, расскажет NEWS.ru.

Новая идея

В большинстве случаев после покупки «однушки» по госипотеке семья уже не может улучшить жилищные условия, заявила в интервью РИА Новости аудитор Счетной палаты Наталья Трунова. Почему аудитор делает такой вывод, неясно: закон не запрещает брать льготную и семейную ипотеку повторно и на уже более просторные квартиры.

Тем не менее аудитор считает, что государству не стоит увеличивать спрос на некомфортное жилье. Трунова подчеркнула: господдержку нужно направлять на улучшение жилищных условий граждан. Чтобы отдельная комната была у каждого члена семьи.

Виды ипотеки с господдержкой

Ипотека с господдержкой — это программы помощи гражданам в покупке жилья, когда кредиты субсидируются властями. Перечислим основные программы.

Льготная ипотека под 7% — для всех совершеннолетних граждан на покупку готового жилья у застройщика, строящегося жилья, а также на строительство частного дома и покупку участка под строительство.

Семейная ипотека под 6% — для семей с ребенком, родившимся с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, или ребенком-инвалидом. Купить можно почти все то же, что и по льготной ипотеке, плюс вторичку на Дальнем Востоке.

Дальневосточная ипотека под 2% — для молодых супругов не старше 35 лет; граждан до 35 лет с детьми до 19 лет; участников программы «Дальневосточный гектар»; граждан, переехавших на Дальний Восток по программам повышения мобильности трудовых ресурсов; россиян с трудовым стажем от пяти лет в медицинских и образовательных организациях Дальнего Востока.

Сельская ипотека под 3% — для жителей сельской местности (и желающих туда переехать) в возрасте от 21 до 75 лет. Ранее по ней можно было купить готовый жилой дом, строящийся дом или участок под дальнейшее строительство, квартиры в готовых или строящихся домах. В апреле 2021-го программу приостановили, но некоторые банки, например Россельхозбанк, ее частично вернули. Но теперь кредит выдается либо на строящийся, либо на сравнительно недавно построенный частный дом.

Военная ипотека — для военных, заключивших первые контракты после 2005 года. Государство производит им ежегодные выплаты (в 2022-м она составила 311 тыс. руб.), которые затем можно использовать как первоначальный взнос при покупке готовой или строящейся квартиры, дома или его части с земельным участком. Процентные ставки банки устанавливают отдельно.

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Как предложение СП может ударить по гражданам

Большинство молодых людей сегодня ориентируются на однокомнатные квартиры. Среди покупателей «однушек» значительная доля — россияне до 30 лет. Также принятие кабмином новой меры сильно ударило бы по покупателям со средним достатком, но без собственного жилья.

Люди настолько любят малометражки, что даже растущие цены вряд ли снизят продажи. Такую недвижимость активно покупают, чтобы сдавать в аренду. Да и в целом это самые популярные предложения на рынке по соотношению цены и удобства, сказал NEWS.ru глава направления анализа банковской деятельности аналитического центра Университета «Синергия» Антон Рогачевский.

Как инициатива навредит строителям

В случае одобрения идеи Счетной палаты могут упасть доходы строительного бизнеса. Ведь «однушки» и студии — одни из самых популярных видов бюджетного жилья. Если же из-за этой меры «однушек» и студий станет меньше, а многокомнатных квартир — больше, на последние может сократиться спрос («однушки» станут еще более востребованными).

Кроме того, инвесторы, которые покупают примерно 50% «однушек» для последующей сдачи или перепродажи, могут к ним охладеть. И это вновь ударит по строительному бизнесу, говорит ипотечный брокер Дмитрий Ракута.

Одобрит ли кабмин идею Счетной палаты

«Скорее всего, это предложение отклонят. Это было бы логично», — считает аналитик Антон Рогачевский.

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«Застройщики такой вой поднимут. И, соответственно, Минстрой тоже будет против. Поэтому правительство никогда не примет такое решение», — уверен член Гильдии риелторов Московской области Константин Барсуков.

«Без понятия, примет ли такое решение правительство. Но я не припомню, чтобы раньше кто-то [во власти] сильно переживал по поводу качества жилья», — заключает экс-советник министра экономики РФ Евгений Надоршин.