Инвестор раскрыла, как выбрать самый доходный участок за городом Инвестор Закхайм: для покупки доходного участка нужно тщательно выбрать место

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Чтобы купить самый доходный загородный участок, нужно тщательно выбирать место, рассказала «Вечерней Москве» инвестор и эксперт по доходной недвижимости Наталия Закхайм. По ее словам, если дом будет близко к населенным пунктам, его можно будет быстро и выгодно продать.

Эксперт объяснила, что участок должен быть расположен близко к транспортным развязкам, чтобы потенциальному покупателю было удобно приехать на объект. Также важен уровень инфраструктуры поблизости, наличие больниц, школ, детских садов и магазинов.

Участок должен быть на кадастровом учете, отметила эксперт. Кроме того, он должен принадлежать к землям, в отношении которых есть разрешение на использование индивидуального строительства. Важно качество грунта и плодородность почвы, чтобы можно было вырастить на ней урожай.

Чтобы выбрать участок, который потом можно будет выгодно продать, также необходимо проверить качество сотовой связи и возможность проведения интернета и телевидения, подытожила Закхайм.

Ранее глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов предупредил, что при строительстве дачного дома важно учесть, что в упрощенном порядке можно возводить здание не выше трех этажей. Парламентарий уточнил, что также дом не должен состоять из квартир или секций.