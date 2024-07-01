«Имеет серьезную побочку»: названа главная причина отмены льготной ипотеки Эксперт по жилью Радченко: из-за льготной ипотеки выросла цена квадратного метра

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Льготную ипотеку решили отменить, так как из-за нее выросла цена за квадратный метр, рассказала NEWS.ru президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко. Эксперт подчеркнула, что сейчас подобная мера больше вредит, чем помогает строительной отрасли. По ее словам, до введения льготной ипотеки россияне могли купить в два раза больше квадратных метров.

В 2019 году, до введения льготных ипотек, россияне могли купить в два раза больше квадратных метров, чем сейчас. Когда все говорят о дешевой ипотеке, не стоит забывать о дорогом квадратном метре. То, что назначалось как лекарство, сейчас имеет очень серьезную побочку, — пояснила эксперт.

По словам Радченко, в 2020 году льготная ипотека позволила поддержать строительную отрасль, которая находилась на грани коллапса. Тогда, уточнила она, ставка по ипотеке составляла 6%, а ключевая — около 4,5%. Но, как рассказала эксперт, народ настолько увлекся льготной ипотекой, что начал брать по две-три квартиры. Это и привело к росту цен, уверена она.

Вот результат этой меры, потому что вовремя не остановили льготу. В прошлом августе били все рекорды за всю историю наблюдений по ипотеке. Непонятно, почему нельзя было это остановить раньше? Сейчас за это расплачиваются все граждане РФ, большая инфляция, — добавила Радченко.

Депутат Госдумы Светлана Разворотнева ранее предупредила, что сразу несколько программ льготного жилищного кредитования прекратят свое действие. По словам парламентария, действие ипотеки продлится на ИЖС, а также в малых населенных пунктах и сельской местности.