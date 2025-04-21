Группа «Аквилон» открыла продажи второй очереди ЖК INDY Towers

Фото: Проект INDY Towers. Визуализация: пресс-служба Группы Аквилон

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Федеральный девелопер группа «Аквилон» начинает продажи в башнях D1 и D2 своего флагманского жилого комплекса бизнес-класса INDY Towers в Хорошевском районе Москвы. Вторая очередь включается в себя две башни D1 и D2 на 55 и 43 этажа соответственно.

В экспозиции представлены 978 квартир с разнообразными планировками: от компактных студий до семейных пятикомнатных лотов евроформата и видовых пентхаусов. Все лоты будут переданы собственникам с отделкой white box. В рамках проекта девелопер также реализует подземный паркинг на 640 машино-мест и детский сад. Минимальная стоимость квартиры на текущий момент составляет 15,7 млн рублей.

Наш флагманский жилой комплекс бизнес-класса INDY Towers в престижном Хорошевском районе Москвы уже стал узнаваемой локацией, объединившей вокруг себя аудиторию, ценящую уединение с природой и возможности мегаполиса. Мы создали по-настоящему гармоничный и целостный проект. Концепция резорта создает атмосферу спокойствия, а панорамные виды на «Москву-Сити» и другие знаковые локации города позволят резидентам в полной степени ощущать жизнь в столице, — отметил генеральный директор группы «Аквилон» Москва Дмитрий Рогатых.

Две башни второй очереди дополнят общий облик высотного проекта. Пять корпусов будут объединены общим стилобатом, где девелопер запроектировал большое количество точек притяжения соседского комьюнити. Группа «Аквилон» предусмотрела wellness-центр, зону для занятий йогой, тренажерный зал и прочее. В пространствах жители смогут отдыхать, общаться с соседями, проводить деловые встречи. Гранд-лобби, выполненное в концепции японского минимализма, поддержит идею премиального резорта. Освещение и аудиальное сопровождение в лобби подстроятся под естественные биоритмы резидентов.

Благоустройство INDY Towers займет 74% земельного участка и будет включать три концептуальных пространства: «Сад цветущих сезонов» со всесезонным озеленением, «Водный сад» с небольшим водоемом и уютными местами для отдыха и «Сад игр» для увлекательного детства малышей. Доминантой внутреннего двора станет авиарий-флорариум — павильон с выдержанным микроклиматом, где будут цвести тропические растения и летать теплолюбивые птицы.

Жилой комплекс INDY Towers располагается в Хорошевском районе столицы, на улице Куусинена, в окружении почти 150 гектаров зеленых пространств для прогулок и активного отдыха. В 50 метрах от проекта находится один из крупнейших парков столицы — «Березовая роща». Также жителям квартала будет доступно множество школ района, спортивных объектов, мест для шопинга и приятного досуга.

Проект отличается хорошей транспортной доступностью: в 5 минутах ходьбы находится станция МЦК «Зорге», в 15 — станция метро «Полежаевская». Также за 8 минут на машине можно доехать до ТРЦ «Авиапарк».

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