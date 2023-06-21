Финансовый эксперт назвал молодежную программу Минстроя недоработанной Финансовый эксперт Михеев: программа субсидий аренды жилья молодежью нуждается в доработках

Предложенный Минстроем РФ проект программы, в рамках которой молодые граждане откладывают деньги на первоначальный взнос для покупки квартиры в новостройке по ипотеке, а государство оплачивает им 50% арендной стоимости жилья, интересен, но имеет ряд минусов, отметил в беседе с «Радио 1» финансовый эксперт Дмитрий Михеев. По его мнению, нужно продумать все механизмы регулирования программы.

Как рассказал https://radio1.news/news/ekonomika/finansovyy-ekspert-miheev-nazval-minusy-programmy-dlya-molodezhi-ot-minstroya/ специалист, пока в проекте не отражено, нужно ли будет молодым людям заключать договор с Минстроем, какие у них будут обязательства и так далее. Кроме того, существует риск, что стоимость аренды жилья на рынке вырастет.

«Должны быть какие-то условия: какая должна быть квартира, какая стоимость аренды. Также наверняка вопрос будет в том, чтобы это был официальный съем жилья. А у нас, наверное, 70% арендаторов не хотят платить налог и заключают это дело на коленке», — пояснил Михеев.

Он высказал мнение, что проще было бы снизить ставки по ипотеке. Это должно сделать жилье более доступным.

Ранее эксперты по недвижимости рассказали https://news.ru/nedvijimost/eksperty-po-nedvizhimosti-rasskazali-ob-aktualnyh-skidkah-na-pokupku-zhilya/, что в летний период на рынке жилья скидки предлагаются в основном покупателям квартир в новостройках, а также объектов ИЖС.