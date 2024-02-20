«Еще порастут»: экономист о ценах на квартиры в 2024 году Экономист Кричевский: цены на жилье в 2024 году могут вырасти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2024 году цены на жилье в новостройках «еще порастут», заявил экономист Алексей Кричевский. В беседе с «ФдералПресс» эксперт подчеркнул, что у застройщиков и девелоперов пока еще есть рычаги давления на покупателей. При этом рост цен ожидается примерно на уровне инфляции.

В этом году цены еще порастут, но только за счет раскрутки застройщиками темы о том, что льготы кончаются и с такими платежами, как сейчас, купить жилье будет уже нереально. <...> Пока что у девелоперов есть рычаги давления на покупателей. <...> По итогам года можно прогнозировать рост на уровне инфляции, не более, — пояснил эксперт.

По его словам, в целом со временем на рынке недвижимости начнется стагнация, после чего следует ожидать небольшого снижения цен. В связи с этим экономист посоветовал тем, кто хочет купить жилье, особенно вторичное, немного подождать и копить деньги. По его словам, к концу года ставка и цены из-за отсутствия покупателей «просядут».

Москва ранее вошла в пятерку городов с самыми подешевевшими квартирами. По данным экспертов, цены на недвижимость в столице снизились на 66%. По состоянию на январь 2024 года квадратный метр квартиры в Москве стоит 122 тысячи в случае со вторичным жильем и 129 тысяч рублей в случае с новостройкой.