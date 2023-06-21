Эксперты по недвижимости рассказали об актуальных скидках на покупку жилья Эксперты по недвижимости рассказали об увеличении дисконта на новостройки и в сегменте ИЖС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В летний период меняются условия купли-продажи жилья, причем если в некоторых сегментах наметился дефицит, то в других, напротив, растут дисконты, рассказали LIFE.ru эксперты по недвижимости. Как пишет издание, скидки предлагаются в основном покупателям квартир в новостройках, а также объектов ИЖС.

По словам директора направления «Новостройки» одного из крупных риелторских агентств Валерия Кочеткова, максимальный дисконт на первичном рынке в Москве сегодня составляет до 30% от стоимости жилья. Однако обычно это маркетинговые скидки на многокомнатные квартиры с плохими видовыми характеристиками на первых двух жилых этажах, с помощью этого хода девелоперы привлекают внимание ко всему проекту, в то время как реальные скидки на новостройки не превышают 15%.

Как считает директор по продажам строительной компании Вячеслав Котлов, «великая строительная депрессия» 2022 года, когда рост цен на строительство достигал 40%, сказалась как на застройщиках, так и на покупателях.

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Прививка страхом сохранилась и сейчас, летом 2023 года. Именно поэтому многие компании стремятся сделать своим клиентам скидки или создать максимально комфортные условия для оплаты строительства, жертвуя при этом либо собственной прибылью, либо характеристиками объекта, — пояснил Котлов.

При этом эксперты не советуют покупателям ждать падения цен на квартиры в новостройках в связи с экономическими событиями и низким спросом: самые низкие цены всегда на старте продаж, с каждым этапом строительства они только растут.

О скидках в сегменте ИЖС рассказал владелец строительной компании Максим Лазовский. По его словам, в России дорожают строительные материалы, в среднем на 20%. Однако это отразится на ценах не ранее осени, а пока достраивают из того, что осталось.

Скидки в июле будут отличным инструментом для закрытия объектов в старых КП и подготовке следующих. Так что цены на ИЖС в середине лета зафиксируются, а прибавят от 5% до 10% из-за роста стоимости материалов они уже в сентябре, — резюмировал эксперт.

Ранее вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков заявил, что массовый характер семейной ипотеки приведет к повышению стоимости жилья.