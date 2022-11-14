Эксперт: в части районов Москвы аренда жилья за октябрь подешевела на 10%

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В октябре по сравнению с сентябрем аренда московского жилья подешевела в среднем на 4,9%. Заметнее всего снижение ставок — в Центральном административном округе, там цены упали на 10%. Меньше всего жилье подешевело в Северо-Восточном округе — всего на 3%. Об этом NEWS.ru сообщила главный аналитик «МИЭЛЬ» Екатерина Бережнова.

В Северном округе снижение составило 6%, в Юго-Восточном округе — 5%, в Южном, Юго-Западном, Северо-Западном, Западном и Восточном — 4%. Арендный рынок приобрел черты рынка арендатора, хотя цены начали заметное снижение только в октябре. Но некоторые собственники все еще пытаются сыграть на повышение цены, мотивируя это инфляцией или чем-то другим, — добавила эксперт.

В свою очередь, в «ИНКОМ-Недвижимость» отмечают, что при падении спроса средние цены в рекламных объявлениях снижаются несильно. В

основном ценник меняется уже по результатам торга. Сейчас собственники готовы делать скидки в 5–10% от начальной цены, заявили NEWS.ru в компании.

Средние ставки, по которым можно снять квартиру в старых границах Москвы [без учета скидок] составляют 47 тыс. руб. за однокомнатную, 75 тыс. руб. за двухкомнатную и 89 тыс. руб. за трехкомнатную, — говорят в «ИНКОМе».

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