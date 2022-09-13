Эксперт: скидки на «вторичку» в кризис могут достичь 15%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жилой комплекс

Скидки на вторичное жилье в кризис могут вырасти до 10–15%, сообщил в подкасте NEWS.ru экс-сотрудник строительных компаний «Лидер Инвест», Mirax Group и «Пионер» Никита Журавлев.

Если смотреть в общей массе то, насколько «вторичка» полезет вниз, то она может дать 10–15% — это все индивидуально [и будет зависеть от личных обстоятельств продавца]. Но мы уже видим, что люди, которым нужно продать, начинают демпинговать. Звонят: «Але, Вася, минус миллион дашь?» Им отвечают: «Дам!» Так торгуются, даже не видя квартиру, — сказал Журавлев со ссылкой на свою аналитику.

Он также отметил: весной были слишком высокие ставки на ипотеку, поэтому продажи вторичного жилья резко снизились. Сейчас ипотечные ставки под 10–11% еще как-то оживили продажи, говорит эксперт.

Но чтобы окончательно сказать, как упадут цены, нужно проследить за осенними сделками вернувшихся с летнего отдыха россиян, отметил Журавлев.