Эксперт по жилью назвала единственный плюс отмены льготной ипотеки Эксперт Радченко: отмена льготной ипотеки нормализует цены за квадратный метр

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отмена льготной ипотеки позволит нормализовать цены за квадратный метр, считает президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко. В беседе с NEWS.ru эксперт подчеркнула, что квартиры в новостройках начнут продаваться хуже и это приведет к нормализации стоимости недвижимости.

Ничего страшного, что не будут продаваться новостройки. Наконец-то квадратный метр более-менее будет соответствовать цене, за которую можно сразу купить квартиру на вторичке. А сейчас разница достигает чуть ли не 40%, что совершенно ненормально, — пояснила Радченко.

При этом она считает, что семейная ипотека с большой вероятностью сохранится. Эксперт напомнила, что президент России Владимир Путин призвал продлить данную льготу. Радченко предположила, что ее могут оставить только для семей, у которых есть дети в возрасте до шести лет. По ее мнению, это позволит существенно сократить количество заемщиков.

Ипотечный брокер Дмитрий Ракута ранее допустил, что после отмены льготной ипотеки стоимость жилья может снизиться на 10%. По его словам, после этого рынок обязательно восстановится в силу того, что недвижимость дорожает всегда. Однако он считает, что ожидать резкого падения цен не стоит.