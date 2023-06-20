Эксперт по недвижимости обрисовал ситуацию с элитным жильем в Петербурге Эксперт по недвижимости Патанин: в Петербурге стали лучше продаваться дорогие квартиры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Санкт-Петербург

Несмотря на то, что рынок элитной недвижимости в Петербурге за год сократился на 14%, и спрос на супердорогие квартиры остается не слишком высоким, цены на них продолжают расти, рассказал в беседе со СМИ гендиректор одного из агентств недвижимости Георгий Патанин. По его словам, если наиболее значительный спад сегмент недвижимости бизнес-класса пережил в 2022 году, то сейчас наблюдается тенденция роста числа заявок с бюджетом от 60 млн до 100 млн рублей.

Запросы с бюджетом от 40 млн рублей достаточно распространены. При этом в сегменте эконом- и комфорт-класса падение спроса действительно есть. Это связано с тем, что люди с небольшими доходами больше подвержены реакции на отмену льготной ипотеки и повышению ставок, — пояснил специалист.

Он добавил, что застройщики жилья классов «эконом» и «комфорт» не дают потенциальным покупателям значительных скидок, как это происходит в сегменте элитной недвижимости, где дисконты в 15-20% фактически считаются нормой, а в некоторых проектах этот показатель достигает 25%.

Патанин также рассказал, что богатые клиенты не очень интересуются строящимися объектами, предпочитая уже готовые дома. При этом определенные опасения относительно качества недвижимости есть даже в элитном сегменте, отметил эксперт.

Ранее эксперты по недвижимости заметили нехарактерный для мая рост спроса на новостройки в Петербурге, увеличение составило 2,5% по сравнению с апрелем.