Эксперт: уже начатые новостройки сдадут без сильных задержек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сильных и массовых задержек при сдаче уже строящихся новостроек в России не будет, несмотря на кризис. О этом в подкасте NEWS.ru заявил экс-сотрудник строительных компаний «Лидер Инвест», Mirax Group и «Пионер» Никита Журавлев.

Сегодняшние проекты, которые уже стартовали и в пути, — с ними ничего не случится. Что нужно, чтобы встала стройка? Не должно быть финансирования. В 2008–2014 годы застройщику надо было собирать деньги на стройку, и если у него падали продажи и вставала стройка, то сегодня у него куча денег. Все жилые комплексы имеют проектное финансирование (кредиты от банков. — NEWS.ru), — сказал Журавлев.

Он отмечает, что стройматериалы и отделочные материалы закупаются заранее, а за лифтами застройщики сейчас полетели в Китай. В будущем могут возникнуть проблемы с комплектующими для строительной техники, но их, ожидает эксперт, ввезут из Турции.

Из уже строящихся объектов 15–20% традиционно задержат на три — шесть месяцев, считает Журавлев. А вот что будет с новыми, еще не стартовавшими объектами и как в них заменят европейские технологии, неизвестно, говорит аналитик.

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