Эксперт назвала причину сохраняющегося спроса на аренду жилья в Москве Риэлтор Перескокова объяснила спрос на аренду отложенным началом учебного года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Позднее начало учебного года в некоторых столичных вузах может быть одной из причин, почему в середине осени спрос на аренду жилья в Москве остается высоким. Эксперт по недвижимости, риэлтор Наталья Перескокова в беседе с NEWS.ru напомнила, что не везде учеба начинается 1 сентября.

Почему спрос не упал в Москве? <…> Мы это связываем с тем, что не во всех высших учебных заведениях учебный год начинается 1 сентября. Где-то он начинается 1 октября и даже 1 ноября. Поэтому здесь образовался так называемый отложенный спрос на аренду, – объяснила эксперт.

Кроме того, высокие ставки на аренду жилья в Москве могут объясняться не только с высоким спросом, но и переориентацией собственников на посуточную аренду, считает Перескокова. Многие арендодатели осознали, что такой формат для них выгоднее, пояснила собеседница NEWS.ru.

Ранее коммерческий директор «Авито Недвижимости» Николай Попов заявил, что покупка квартиры на вторичном рынке в России может окупиться сдачей в аренду в среднем за 14 лет. Это возможно, если покупать жилье по средней стоимости в 4,4 млн рублей и сдавать его по средней ставке в 26 тыс. рублей.