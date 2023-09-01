Что можно снять за 20 тысяч: 10 самых дешевых квартир в аренду в Москве Какое жилье можно найти и от чего зависит цена на рынке недвижимости

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В риелторских компаниях сейчас утверждают, что средняя ставка аренды жилья в Москве в зависимости от района варьируется от 26,6 тыс. до 58,9 тыс. руб. за однокомнатную квартиру. В первом случае это будет Троицкий округ, в последнем — Центральный. NEWS.ru решил проверить эти данные и узнать, можно ли сегодня снять за эти деньги не только однушку, но и что-то побольше.

В каком округе Москвы дешевле снять квартиру

По данным риелторской компании «ИНКОМ-Недвижимость», средняя арендная ставка однокомнатной квартиры в Москве в августе в ЦАО составляла 56 тыс. рублей, в ЗАО — 46 тыс., в СЗАО — 40,5 тыс., в САО — 40,2 тыс., в ЮЗАО — 39,4 тыс.

Более низкие ставки можно найти в ВАО — 37,5 тыс. рублей, СВАО — 38,7 тыс. и ЮВАО — 39 тыс.

По альтернативным сведениям компании «Миэль», список самых дорогих округов для аренды тот же, но цены немного отличаются. Так, в ЦАО — 58,9 тыс. рублей, в ЗАО — 42,9 тыс., в САО — 40,9 тыс., в ЮЗАО — 39,9 тыс. и в СЗАО — 38,6 тыс. По словам представителей агентства, можно сэкономить на найме недвижимости, выбрав жилье в Троицком АО — 26,6 тыс. рублей, в Зеленограде — 27,5 тыс. или в Новомосковском АО — 32,9 тыс.

Как добавляет заместитель директора Управления аренды квартир «ИНКОМ-Недвижимости» Оксана Полякова, в 2023 году спрос в массовом сегменте сосредоточен на объектах эконом-класса, они постепенно вымывались с рынка. Если до середины лета потенциальные наниматели были не очень активны и бюджетных вариантов было достаточно, то со второй половины июля начался рост спроса со стороны тех россиян, которые хотели успеть подобрать варианты подешевле до высокого сезона на рынке. То есть до периода с августа по октябрь включительно.

В итоге, говорит Полякова, наиболее доступные квартиры ушли с рынка: в августе самых дешевых квартир в старой Москве — с арендными ставками 25 тыс. рублей в месяц — уже не было, утверждает она. Нижняя ценовая планка поднялась на 5 тыс. — до 30 тыс. в месяц.

NEWS.ru решил проверить эти данные. Ведь большинство россиян хотя бы в раз в жизни снимали жилье, а ипотека из-за роста ключевой ставки становится все менее доступной.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Самые дешевые однушки в Москве

Если воспользоваться сервисом по поиску недвижимости ЦИАН и настроить его на «однушки со сроком аренды до года», то окажется, что их в столице еще можно арендовать даже по цене от 12 тыс. руб. Однако у арендатора могут появиться вопросы к ремонту и интерьеру такого жилья.

К примеру, за такую цену предлагают даже квартиру в 16 минут пешком от метро «Бабушкинская» — 18 квадратных метров и первый этаж. Однако оказалось, что это помещение — не «студия», а «консьержная».

По такой же ставке предлагается квартира в Новой Москве в пяти минутах от метро «Рассказовка». Она находится в двухэтажном доме, а коммуникации, то есть водоснабжение и канализация, «отсутствуют». Дальше за 16–20 тыс. руб. предлагаются различные варианты проживания в частных домах, в том числе в Садовом некоммерческом товариществе (СНТ).

За 20 тыс. руб. можно снять квартиру на третьем из пяти этажей в 12 минутах пешком от метро «Волжская». Ее площадь — 29 квадратных метров. Коммунальные платежи включены, но нужно будет заплатить комиссию еще в 20 тыс. руб. и оставить такой же месячный залог. На фото — квартира с «бабушкиным» ремонтом, частично содранными на нижней части стены прихожей обоями, старыми линолеумом и плиткой. В то же время есть, пусть и старые, кровать и шкаф в спальне и газовая плита на кухне. Рядом с домом располагается Люблинский парк с речкой и музей-усадьба.

Чуть более приличные варианты можно найти за 22–23 тыс. руб. в месяц также рядом со станциями метро салатовой ветки «Братиславская» и «Селигерская» или рядом с «Теплым станом».

Фото: shutterstock.com

Сколько стоит снять дешевую двушку в Москве

Самая бюджетная двушка в Москве сейчас сдается в 10 минутах на машине от метро «Коммунарка». Квартиру в 61 квадратный метр на пятом из восьми этажей в только что сданном жилом комплексе «Скандинавия» сдают за 20 тыс. руб. Но есть нюанс: в ней нет даже отделки — жилье предлагают снимать «в бетоне», видимо, надеясь, что квартиросъемщики сделают все за свой счет. Коммунальные платежи в стоимость аренды не входят.

Двушка на 44 кв. м., расположенная в 18 минутах пешком от метро «Щелковская», сдается за 30 тыс. руб. в месяц. Она расположена на первом этаже в пятиэтажке, внутри — «бабушкин» ремонт и частично вздувшиеся обои, есть шкафы, диван и кресло. Впрочем, тут собственники не скрывают — квартира сдается под ремонт. Коммуналка, в отличие от воды и электричества, входит в стоимость.

За эти же деньги предложений еще очень много. В том числе можно снять двушку с хорошим ремонтом на 55 квадратов в пятиэтажке в Троицком округе, поселке Шишкин лес. Или 48 квадратов в 14 минутах на автобусе от метро «Рассказовка». Правда, в последнем случае ремонт чуть лучше «бабушкиного». Но, повторимся, выбор есть. За 33-35 тыс. руб. можно найти варианты поприличнее.

Сколько стоит снять трешку эконом-класса

Прайс на трешки начинается от 35 тыс. руб. За эти деньги сейчас доступна одна трешка площадью в 54 квадратных метра на шестом из девяти этажей в 10 минутах пешком от метро «Дегунино». В ней нет стиральной машины и холодильника, арендаторов также ждут «со своей мебелью», в ванной комнате — старая плитка, зато на кухне сделан свежий ремонт, а во всех остальных помещениях все выглядит вполне пристойно.

Много людей сдают квартиры со старым ремонтом и мебелью за 40 тыс. руб. в трех- и пятиэтажных домах. Но за ставку уже от 43 тыс. руб. можно найти трешки с нормальным ремонтом, приличными шкафами, диванами и кроватями, а также со всей необходимой техникой. Такое жилье можно будет найти лишь на дальних станциях метро.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сколько стоит снять четырехкомнатные квартиры

Самый доступный вариант здесь — квартира на 60 квадратов за 45 тыс. руб. в месяц в 17 минутах от метро Селикатная и 20 минутах от парка Остафьево. Четвертый из пяти этажей, санузел старый, но выглядит чисто (насколько позволяют оценить это фотографии под определенными углами). Полы почти во всей квартире, судя по всему, недавно поменяли на свежий ламинат. Стены белые. Единственное, чего пока нет, — косяков и межкомнатных дверей. Видимо, ремонт находится на уже совсем завершающей стадии. На кухне — новая газовая плита, но мебели нет. В одной из комнат — небольшой шкафчик и рабочий стол для школьника, а над ними, на втором ярусе, кровать для него же. Прочую мебель хозяева обещают организовать при заезде. За съем такой квартиры также надо будет заплатить 45 тыс. руб. агенту, оставить на такую же сумму залог и самостоятельно платить коммуналку.

Следующий вариант с ремонтом конца нулевых — начала десятых годов (за исключением деревянного паркета «елочкой» в одной из комнат) будет стоить уже 56 тыс. руб. в месяц. 64 квадрата на первом из девяти этажей. 15 минут пешком от метро «Давыдково». Мебель здесь не самая новая, но выглядит очень прилично, и, кажется, все, включая свежую технику, есть. Комиссия риелтора составит 50%, также надо будет оставить депозит в 56 тыс. руб. И платить за свет, воду и интернет.

Все последующие варианты стоят уже 59–68 тыс. руб. и выше. Таким образом, становится понятно, что предложений по бюджетной аренде квартир в Москве еще много — просто их нужно внимательно выбирать и тщательно фиксировать все условия проживания в договоре. Чтобы недорогая жилплощадь не преподнесла сюрпризов.

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