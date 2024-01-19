Брокер назвал причину роста отказов в заявках на ипотеку Брокер Ракута: ужесточение требований банков привело к росту отказов в ипотеке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ужесточение требований со стороны банков привело к росту отказов в заявках на ипотеку, рассказал ипотечный брокер Дмитрий Ракута. В беседе с «360» эксперт подчеркнул, что в первую очередь кредитно-финансовые организации стали серьезнее относится к платежеспособности потенциальных заемщиков.

Здесь вопрос в том, что банки ужесточили требования к заемщикам, в первую очередь, что касается платежеспособности. Банки более тщательно ее проверяют, запрашивают подтверждающие документы. Не для всех эта проверка подходит, в связи с этим число отказов увеличилось, — пояснил брокер.

По его словам, банки также изменили подход к рассмотрению платежеспособности заемщиков. Кроме того, финансовые организации стали подробнее проверять кредитные истории клиентов. Ракута уточнил, что данные меры могут оказаться временными. Он отметил, что банки могут как ослабить их, так и усилить, тогда количество отказов вырастет еще больше.

Брокер ранее предположил, что 2024-й год станет для России годом арендного жилья из-за роста ставок по ипотечным кредитам до 16–18%. По его словам, декабрь и январь являются самыми жаркими месяцами для арендного бизнеса на фоне активизации внутреннего туризма.