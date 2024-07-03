Бесплатная газификация домов в СНТ: почему россияне все равно платят за это

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

В апреле власти существенно облегчили садоводам газификацию в садоводческих некоммерческих товариществах. Они разрешили бесплатно подводить газ не к границе товарищества, а до территории дачного участка. Но эта возможность доступна далеко не всем. Даже те, кто может это сделать, в итоге платят внушительные суммы. За что людям приходится отдавать деньги и как эти траты можно сократить — в материале NEWS.ru.

В чем суть программы бесплатной догазификации

Догазификация — бесплатное подведение газа всем желающим, но только до границ земельного участка. И только в тех населенных пунктах, до которых уже провели коммуникации. На территории частного земельного участка владелец должен установить оборудование за свой счет. Цена зависит от региона.

С 2021 года в России работает программа социальной газификации, в соответствии с которой жители страны могут бесплатно протянуть газ от магистральной трубы до границ участка. По прогнозу властей, уровень газификации регионов вырастет с 71% в 2020 году до 82,9% к 2030-му. Всего планируется бесплатно подключить к трубопроводам более 3 млн домовладений. За первые годы действия программы газификации власти обеспечили техническую возможность присоединения для более чем миллиона домохозяйств. В конце прошлого года стало известно, что к трубопроводам подключено свыше 375 тысяч абонентов.

Газификация СНТ стала проще?

Если человек проживает в садоводческом или огородническом некоммерческом товариществе, расположенном в границах населенного пункта, в котором уже есть газ, то доведение коммуникаций до СНТ будет бесплатным. Подключить магистраль можно не только к домам с печным отоплением, но и к жилищам, в которых стоит котел или обогрев производится за счет электричества.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС Рабочие прокладывают газопровод к жилым домам

До апреля 2024 года граждане, проживающие в СНТ, платили газораспределительной или строительной компании за возведение коммуникаций от начала территории товарищества до участка. Теперь можно будет все провести, не заплатив ни рубля. Но дальше дачникам придется потратить деньги.

Сколько будет стоить газификация дачного дома

С помощью специального калькулятора на сайте Единого оператора газификации можно получить предварительную оценку стоимости подключения дома к трубопроводу в СНТ. Проведение коммуникаций от границы участка до жилища в Подмосковье может обойтись от 60 тысяч до 150 тысяч рублей.

Этот разброс цен обусловлен различными параметрами: расстоянием от границы участка до дома, его примерной площадью, количеством помещений с газовым оборудованием (одно или два). Также нужно определиться с тем, будет ли использоваться только газовая плита или необходимо подключать водонагреватель и отопительный котел. Кроме того, нужно выбрать вид оборудования.

Как снизить расходы на газификацию дома в СНТ с помощью льгот

Жители многих регионов могут получить льготы на обустройство газовых коммуникаций в границах домовладения. Например, власти Московской области могут полностью оплатить подключение плит к сети газораспределения; проектирование сети газопотребления, установку газоиспользующей техники, за исключением автоматического сигнализатора загазованности, монтаж прибора учета газа, а также возведение или реконструкцию внутреннего газопровода индивидуального жилого дома.

Кроме того, власти Московской области могут выделить до 80 тысяч рублей на приобретение внутридомового газового оборудования, прибора учета газа и установку автоматического сигнализатора загазованности.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Газовая водяная колонка в частном доме

В Подмосковье льготы могут получить следующие категории граждан:

семьи — получатели пособия на ребенка до 16 лет;

семьи пенсионеров со среднедушевым доходом не более 1,5 прожиточного минимума;

одиноко проживающие пенсионеры с доходом не более 1,5 прожиточного минимума;

труженики тыла, инвалиды Великой Отечественной войны, участники Великой Отечественной войны;

вдовы участников Великой Отечественной войны, не вступившие в повторный брак;

бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто в период Второй мировой войны;

лица, награжденные знаком «Житель осажденного Севастополя», «Житель блокадного Ленинграда»;

ветераны боевых действий;

один из членов семьи военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции или контртеррористической операции;

один из членов семьи лиц, проходящих службу в Росгвардии, погибших в специальной военной операции или контртеррористической операции, многодетные семьи;

члены семьи участников и ветеранов Великой отечественной войны;

граждане, мобилизованные на военную службу указом президента № 647, или один из членов их семьи.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Граждане имеют право на получение льгот, если:

заявитель является собственником или членом семьи собственника индивидуального жилого дома;

заявитель имеет место жительства в индивидуальном доме, подлежащем газификации.

Какие условия нужно выполнить, чтобы подключить дом в СНТ

Садовое товарищество должно соответствовать нескольким требованиям:

СНТ должно быть расположено в границах газифицированного населенного пункта либо эта газификация должна быть запланирована на текущий год;

решение о газификации дачного поселка должно быть принято на общем собрании СНТ;

на дом и участок должны быть оформлены все документы;

газ должен быть использован только для личных и семейных нужд, а не для бизнеса.

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