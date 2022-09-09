Банки массово повысили предельный возраст ипотечников «Известия»: банки массово повысили предельный возраст ипотечников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банки начали массово поднимать предельный возраст ипотечников сразу на пять лет — до 70–75, рассказали «Известиям» участники рынка недвижимости и представители кредитных организаций. По словам экспертов, это позволяет банкам расширить пул клиентов, а те получают возможность заметно снизить платеж по ипотеке.

Как рассказала заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова, речь идет о предельном возрасте заемщика на момент завершения выплат по кредиту. Сообщается, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля заемщиков пенсионного возраста выросла на 9%. Однако, по ее оценке, принципиального влияния на рынок это не окажет, так как доля заемщиков с основным доходом от пенсии в общем объеме заявок невелика.

Как полагает эксперт ипотечного рынка Андрей Бархота, банки заинтересованы в более зрелых ипотечниках, поскольку их платежная дисциплина может выгодно отличаться от поведения молодежи. Кроме того, покупатели стремятся брать ипотечный кредит на максимально длинный срок, чтобы снизить ежемесячную кредитную нагрузку.

Заместитель директора по продажам ГК «Гранель» Сергей Нюхалов пояснил, что эта мера позволяет расширять аудиторию и привлекать дополнительное число заемщиков, а возникающие риски нивелируются за счет страхования заемщиков. В Level Group отмечают, что наступление пенсионного возраста сегодня не означает, что человек планирует бросить работу. Кроме того, к этому возрасту у человека могут появиться источники пассивного дохода типа вкладов и арендной недвижимости.

Ранее риелтор Светлана Наумова сообщила, что цены на жилье в России будут расти на два-три процента в месяц до конца текущего года. По ее словам, уже к декабрю стоимость объектов на рынке первичной недвижимости вырастет до 10 процентов. В связи с этим эксперт посоветовала поторопиться с покупкой дома или квартиры.