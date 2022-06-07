Аналитик рынка недвижимости рассказал, как выбрать надежного застройщика Аналитик Николаев рассказал, как выбрать надежного застройщика

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При выборе надежного застройщика крайне важно обратить внимание на то, как он приступает к строительству новых объектов, заявил независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев. По его словам, строительной компании можно доверять, если она начинает возводить очередной дом, имея хотя бы 50% проданных квартир в уже готовом здании, сообщает Сиб.фм.

Стоит обращать внимание на то, как застройщик приступает к строительству новых объектов. Его надёжность значительно выше, если он начинает возводить очередной дом, имея 50 % непроданных квартир в уже сданном доме, чем если он продаёт второй дом, чтобы завершить первый, — пишет издание.

Аналитик уточнил, что выбрать надежного застройщика также поможет анализ темпов строительства и задержек. Николаев напомнил, что узнать об указанных показателях можно на сайте ДОМ.РФ. Эксперт также порекомендовал обратить внимание на наличие коммуникаций, так как ввод дома в эксплуатацию нередко замедляется именно из-за необходимости подключить подобные службы к дому.

Ранее вице-президент российской Гильдии риелторов Константин Апрелев заявил, что цены на жильё должны упасть летом из-за снижения спроса. Так он прокомментировал сценарий строительства от Минстроя РФ, по которому к 2030 году введут 100 млн кв. метров жилья вместо 120 млн. При этом Апрелев усомнился в реальности данных от Минстроя по числу введённого жилья, поскольку в прошлом году были озвучены только итоговые показатели.