Звезда футбола оказался среди туристов, погибших на фестивале в Израиле

Фото: Соцсети

Лиор Асулин

Под израильским городом Офаким, где проводился музыкальный фестиваль Nature Party, обнаружили десятки тел туристов и местных участников мероприятия, пишет местный новостной портал Ynet. Среди погибших опознали известного в стране футболиста Лиора Асулина.

По данным издания, один из самых результативных нападающих израильской премьер-лиги погиб 7 октября во время нападения палестинского движения ХАМАС. Уточнятся, что на музыкальном празднике спортсмен отмечал свой 43-й день рождения. Футболист играл за клубы «Бней Йегуду», «Бейтар» и другие. Спортсмен завершил профессиональную карьеру в 2017 году.

Опознание погибших людей до сих пор продолжается. Telegram-канал Mash утверждает, что на некоторых жертвах присутствуют следы пыток. По его данным, за последние сутки в Израиле погибло более 500 человек и еще около 2000 получили ранения.

Ранее стало известно, что во время Nature Party бесследно исчез русскоговорящий мужчина. Очевидцы сообщили, что в момент нападения радикалов ХАМАС мужчина забрался на дерево. Что с ним случилось после остается неизвестным. Кроме того, на фестивале пропали трое русскоязычных друзей. Их знакомые сообщили, что еще утром 7 октября молодые люди выходили на связь и во время атаки боевиков не стали убегать, а спрятались в холодильниках одного из баров. После этого они больше не давали о себе знать.